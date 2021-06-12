Погода в Тюмени на 12 июня: солнечно и без осадков

Сегодня отмечается ежегодный праздник День России Фото: Мария Толстихина

По данным МЧС Тюменской области, сегодня, 12 июня, на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром даже местами туман. Ветер западный и северо-западный достигнет скорости 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью достигнет отметки в +4, +9 градусов, в приземном слое ожидаются заморозки 0,-3 градуса. А вот днем тюменцев ждет теплый солнечный день +22, + 27 градусов.

Сегодня, 12 июня, отмечается ежегодный праздник День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.