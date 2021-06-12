Тюменские фтизиатры в деле

Тюменские врачи проводят высокотехнологичные операции Фото: Архив "КП"

В Тюменском областном клиническом фтизиопульмонологическом центре применяют высокотехнологичные торакальные операции как этап в комплексном лечении. Врачи стараются провести их своевременно, чтобы сделать лечение более эффективным. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Когда легочная ткань изменена и безвозвратно утеряна, мы должны удалить ее, чтобы свести к минимуму риск возрождения инфекции из оставшихся очагов», - рассказывает главный внештатный детский фтизиатр Тюменской области Николай Козлов.

В Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре применяется стандартизованный подход – на 5-м месяце лечения, пациент направляется на консультативный прием к торакальному хирургу. Оценив картину туберкулезного процесса, он дает заключение о возможности и целесообразности хирургических методов лечения. А еще рассчитываются риски от сопутствующих патологий у каждого пациента.

Современные методы оперативного вмешательства на грудной клетке основаны на применении высокотехнологичной медицинской помощи. Во время эндоскопической операции врач накладывает две пластиковые трубки (порты), в которые вводятся манипулятор и камера. Тюменские хирурги, усовершенствовали метод, используя единственный порт, что менее травматично для пациента.