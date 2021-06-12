Тюменские бабушки проводят workout-тренировки

Занятия улучшают не только физическую форму, но и настроение тюменцев Фото: Архив "КП"

В Тюмени серебряные волонтеры еженедельно вносят вклад в оздоровление горожан. Каждое воскресенье они проводят легкие разминки для всех желающих. Занятия проходят еженедельно. Об этом сообщает «Вслух.ру».

Занятия улучшают не только физическую форму, но и настроение тюменцев. Присоединиться к зарядке от проекта «Бабушкин Workout» можно каждое воскресенье в 10:00 в сквере Комсомольский.

«В сквере Комсомольский еженедельно проходит Light-разминка, на которой можно увидеть активистов, бегающих трусцой, приседающих и занимающихся скандинавской ходьбой», – пояснили в благотворительном фонде «Старшее поколение».