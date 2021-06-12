Посёлок Голышманово отмечает 110-летний юбилей

Сейчас Голышманово – современный окружной центр с населением более 14 000 человек Фото: Архив "КП"

Сегодня, 12 июня, поселок Голышманово празднует день рождения - 110 лет. История юбиляра тесно связана с железной дорогой, которую начали строить в 1911 году. Спустя 2,5 года «чугунку» запустили в эксплуатацию. Возвели все необходимые строения (сегодня это памятники культурного наследия). Образовавшаяся станция Голышманово тогда выглядела, как островок неожиданно выросший среди болот и леса. Очень скоро купцы из окрестных деревень и сёл смекнули какую выгоду сулит «чугунка» - потянулись поближе к станции. С них-то и начинался пристанционный посёлок Катышка.

- По одной версии, его именовали по названию местной речки Катышка, по второй — из-за того, что купцы свои дома перекатывали, - отметила директор Голышмановского краеведческого музея Светлана Усольцева. - К сожалению, купеческие дома не сохранились, а остались запечатлёнными только на фотографиях и в памяти старожилов.

В дореволюционной Катышке насчитывалось до 80 дворов. Основное население — купцы и неграмотные крестьяне. Избы были покрыты соломой или дёрном. Выделялись среди них только добротные купеческие дома на улице Большой.

Долгое время один и тот же населённый пункт носил два названия - станция Голышманово и посёлок Катышка. Так было до 1948 года, когда указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Катышка был переименован в рабочий посёлок Голышманово. В 50-х годах в нём насчитывалось уже больше тысячи дворов и свыше пяти тысяч жителей.

Сейчас Голышманово – современный окружной центр с населением более 14 000 человек. За последнее 20-летие посёлок значительно похорошел. Всё больше появляется жилых комплексов из многоквартирников и частных домов. Новым улицам присваиваются имена выдающихся земляков. Строятся дороги и тротуары. Появляются новые арт-объекты