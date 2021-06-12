В День России ишимцев ждет насыщенная программа Фото: Архив "КП"

В выходные Ишим отпразднует День России, День города и фестиваль Ершовские. А именно события намечены на 12, 13 и 14 июня. Об этом корреспонденту «Тюменской линии» рассказал заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

Артисты трех выездных бригад поздравят жителей Ишима с Днем России и Днем города в микрорайонах города и излюбленных местах отдыха горожан. А Ершовские дни подарят ишимцам встречу с известным художником Никасом Сафроновым, легендой спорта, советским биатлонистом и олимпийским чемпионом Александром Тихоновым, российским космонавтом, Героем России Сергеем Залётиным и актером Сергеем Шолоховым.

Для горожан также будет играть духовой оркестр, пройдет пленэр «Я рисую Россию» и праздничный концерт, музейщики откроют три новых выставки в Арт-галерее. Состоится награждение победителей пятнадцатой Международной литературной премии им. Петра Ершова за произведения для детей и юношества, которое собирались провести в 2020 году, но перенесли из-за пандемии.

Вечером для всех желающих в уличном кинотеатре на площади у СК «Локомотив» покажут мультфильм «Конек-горбунок». Также пройдет телемост с потомками Петра Ершова в режиме онлайн.