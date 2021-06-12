В Тюмени проведут уроки безопасности и велофлешмобы

Особое внимание автоинспекторы уделят контролю за движением детей по дорогам Фото: Мария Толстихина

Лето – это время движения и активности, а также большой любви к дорожным транспортам: велосипедам, роликам и др. Это отчетливо понимают сотрудники ГИБДД, которые проведут уроки дорожной безопасности, пешеходные экскурсии по безопасным маршрутам и велофлешмобы в каждом муниципалитете Тюменской области.

Особое внимание автоинспекторы уделят контролю за движением детей по дорогам в Тюмени и Тобольске, где в мае и начале июня зафиксировано больше всего ДТП с детьми. Отметим, что чаще всего дети попадают в дорожные аварии в вечерний «час пик» с 17 до 19 часов, а самыми аварийными для юных пешеходов днями в этом году стали вторник и четверг.