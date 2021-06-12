Для спортсменов на колясках в Тюмени впервые проведут керлинг на льду

На спортивное мероприятие требуются волонтеры Фото: соцсети

На ледовой площадке «Партикома» 18 июня в 14:30 пройдет мастер-класс и турнир по керлингу на льду, который предназначен для спортсменов на колясках, членов спортивно-оздоровительного клуба инвалидов «Шанс» и окружных организаций ВОИ. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Турнир запланирован в рамках реализации проекта «Школа спортадаптации», который стал победителем конкурса муниципального гранта тюменской администрации по инициативе «Шанс» Тюменской региональной организации инвалидов.

На мероприятие также требуются волонтёры. Записаться можно по телефону 89829080823 или через сообщения в сообществе «Волонтерский центр ВОИ» в соцсети «ВКонтакте».