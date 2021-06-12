Жители Ишима примут у себя в гостях космонавта

Своим «космическим» визитом ишимцев порадует Сергей Залетин Фото: соцсети

Завтра в 18:00 в Ишиме пройдет встреча с Сергеем Залетиным – российским летчиком-космонавтом. Он расскажет о внештатных ситуациях, как выглядит земля из открытого космоса, что самое сложное при подготовке и какие есть запреты для тех, кто хочет освоить такую увлекательную профессию.

На площадке мультицентра «Моя территория» каждый участник сможет задать интересующие вопросы напрямую космонавту. Вход абсолютно бесплатный. Отметим, что это первый визит космонавта на ишимские земли.

Сергей Викторович совершил два полёта, а также пробыл 5 часов в открытом космосе. Первый полёт состоялся 4 апреля 2000 года в качестве командира экипажа «Союз ТМ–30». Второй: 30 октября 2002 года в качестве командира экипажа «Союз ТМА-1». В общем счёте летчик-космонавт провёл в космосе 83 суток 16 часов 35 минут 25 секунд.