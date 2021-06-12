Подростки помогут друг-другу в трудной жизненной ситуации

Челлендж поможет подросткам решить насущные вопросы, а также обрести друзей. Челлендж поможет подросткам решить насущные вопросы, а также обрести друзей Фото: pixabay.com

Всероссийская акция «Добровольцы – детям» уже стартовала. В этом году организаторы придумали новый формат – «Три шага». Это акция-челлендж, в которой подростки помогут друг-другу в решении сложных жизненных задач.

«Дети могут искать друга как в социальных сетях, так и в жизни. Возможно, этим человеком окажется тот, к кому они всегда хотели, но стеснялись подойти, или подросток, который нуждается в помощи и поддержке», – рассказала «Вслух.ру» региональный координатор проекта Надежда Герасимова.

Участвовать в акции смогут ребята от 14 лет. На других «шагах» подростки тайно подарят своим друзьям подарки и расскажут об этом в группе проекта. Челлендж поможет подросткам решить насущные вопросы, а также обрести друзей.