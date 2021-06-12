В Тюменском районе растет число работающих в агропромышленной сфере Фото: "КП" Архив

Число рабочих, занятых в сельском хозяйстве в Тюменском районе, стало намного больше. А именно на 200 вакансий. Такой толчок произошел после открытия теплиц комплекса «ТюменьАгро». Об этом заявил заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов.

Начальник отметил, что численность людей, занятых в сельском хозяйстве зависит и от сезона. В конце лета и осенью (с наступлением уборочной) хозяйства дополнительно нанимают работников. Или, когда у предприятий появляются новые направления, например, в кролиководческом комплексе «Рощинский» начинают выпускать пельмени, тогда увеличивается и штат.

Также немалое число рабочих мест приходится на тюменские птицефабрики. Сейчас на них работает более 1600 человек. Первенство по численности занимает фирма «ПРОДО Тюменский бройлер». Что интересно, тюменцами разработан проект по созданию нового прачечного отделения на птицефабриках, расположенного в отдельном помещении и оборудованного современным промышленными стиральными машинами, сушильными барабанами и гладильными прессами. Это позволило дополнительно создать еще 5 рабочих мест.