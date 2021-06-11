Студенты Тюмени дали официальный старт летнему трудовому сезону Фото: СИ "Тюменская линия"

Студенческие отряды Тюменской области сегодня на набережной дали официальный старт летнему трудовому сезону.

Руководители тюменских вузов и ветераны движения вручили молодежи путевки в третий трудовой семестр, наградили лучших бойцов и руководителей студенческого отрядного движения.

– Сегодня мы собрали лучших – ребят, которые знают, что такое патриотизм не на словах, а на деле. Здесь много опытных бойцов и есть новички, а значит, будущее у студенческих отрядов есть. Возвращайтесь с радостью, с надеждами, с наградами, ни пуха ни пера, – сказала ректор ТИУ Вероника Ефремова.

Этим летом в регионы России отправятся 933 студента из Тюменской области. Раньше всех сезон открыли молодые речники, они вышли в рейсы в составе экипажей Обь-Иртышского речного пароходства. Ребята из строительных, медицинских, педагогических, сельскохозяйственных, сервисных отрядов и команды молодых проводников поработают в Крыму, Краснодарском крае, Петрозаводске, Казани, Ульяновске, Липецкой и Челябинской области, в Тюмени и Салехарде, сообщает «Тюменская линия».

Самая дальняя поездка – на стройку АЭС «Руппур» в Бангладеш – предстоит студентке четвертого курса ТИУ Виктории Приваловой.

– Я подала заявку и обосновала свое желание поехать. Невероятно рада, что меня выбрали, но и переживаю: предстоят два месяца работы, знакомство с новыми людьми. Это удивительная возможность получить опыт и показать себя, поработать за рубежом, – рассказала девушка.

Ребята из сельхозотряда ГАУ Северного Зауралья поедут в Липецкую область на проект «Агроном-сад». Большинство участников команды – студенты начальных курсов, которые рады после учебников погрузиться в настоящую работу.

Заработок студентов зависит от специальности и объекта. Например, строители могут рассчитывать на суммы до 35 – 40 тысяч рублей в месяц, вожатые и медики – на 20 тысяч рублей.

– В этом году в составе студенческих отрядов много новичков. Набирают обороты сервисные отряды, активизировались студенты-медики, строителей меньше. Те, кто готов трудиться и имеют такой опыт, легче адаптируются на рабочем месте после вуза, – поделилась куратор штаба СО ТИУ, комиссар Тюменского областного студенческого отряда Елена Доценко.