Тюменцам показали, как собрать ребенка в летний лагерь. Фото - leto.admtyumen.ru.

Тюменцам показали, как собрать ребенка в летний лагерь. Главное – не нужно давать детям в лагерь сладкое, скоропортящиеся либо вредные продукты.

– Список лучше составлять в двух экземплярах, один отдать ребенку, второй оставить себе, так в конце смены вы сможете сверить, всё ли на месте. Под запретом газировка, соки, консервы. Не пригодится в лагере и лапша моментального приготовления, – сообщили в Тюменском центре гигиены и эпидемиологии.

Эксперты отмечают, что собранный чемодан нужно подписать или выделить каким-то другим способом, чтобы ребенок смог опознать свой багаж среди вещей остальных ребят, передает «Тюменская область сегодня».