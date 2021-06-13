В Голышманово выявят лучшее молодежное подворье. Фото - "Голышмановский молодежный центр" в ВК.

В Голышманово выявят лучшее молодежное подворье 2021 года. Прием заявок на конкурс продолжается. Участвовать в нем могут семьи, ведущие приусадебное хозяйство (супруги должны быть не старше 35 лет).

– Подобный конкурс «Ветеранское подворье» третий год проводится для людей старшего поколения. Сейчас решили привлекать молодежь до 35 лет к ведению собственного хозяйства и благоустройству приусадебной территории, к воспитанию детей через труд и к сохранению семейных традиций, – отметила исполнительный директор благотворительного фонда «Наше время» Ольга Бадрызлова.

Добавим, что средства на реализацию проекта «Молодежное подворье – 2021» предоставлены в рамках конкурса поддержки молодежных инициатив Голышмановского городского округа, передает «Тюменская линия».