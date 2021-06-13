Тюмень выбыла из ТОП-10 конкурса «Город России». Фото: Вадим Бегун

Тюмень выбыла из ТОП-10 конкурса «Город России», встав на двенадцатое место. Однако она все еще может вернуться, если горожане буду активней поддерживать свой родной город.

– Голосование проходит в течение календарного года, итоги подведут 30 декабря в 15 часов по московскому времени. Для голосования не требуется регистрация, смс- и другие подтверждения, а также плата за участие. Нужно пройти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор. Голосовать можно ежедневно, в сутки с одного IP-адреса принимается один голос, – напоминают организаторы.

Отметим, что в 2020 году Тюмень заняла 18 место, набрав 23 440 голосов. В 2021-м – уже около 25 тысяч. Сейчас в конкуре лидирует Ставрополь, передает «Вслух.ру».