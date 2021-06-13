Тюменцев просят осторожней купаться. Фото: Вадим Бегун

Тюменцев просят осторожней купаться. Погода как раз располагает к купанию.

По словам медиков скорой, нередко навыки первой помощи помогают спасти утопающего, если его вовремя заметили. Так, например, в одном из прошлых сезонов неподалеку от села Новоатьялово Ялуторовского района начал тонуть ребенок. К счастью, родители вовремя заметили это и вытащили его, но вода попала в легкие. Взрослые смогли сами оказать первую помощь, конечно, вызвав фельдшера ФАПа. Ребенка удалось спасти общими усилиями.

– В момент утопления ребенок выглядит так: рот находится на одном уровне с водой или ниже, голова запрокинута, взгляд «пустой». Волосы могут падать на лицо и глаза, ребенок не пытается их смахнуть. Ног не видно. Ребенок словно пытается плыть в каком-то конкретном направлении, но остается на месте. Или же пытается перевернуться на спину, но безуспешно, – рассказал заведующий отделением скорой помощи ОБ №23 Александр Девятков корреспонденту «АиФ - Западная Сибирь».