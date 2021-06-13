В Тобольском музее-заповеднике устроили праздник чая. Фото: Вадим Бегун

В Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике посетителей стараются заинтересовать не только музейными экспозициями, но вовлечь в творческий процесс. Так, например, тут прошел фестиваль чая. Для этого даже специально пригласили чайных дел мастеров из Тобольска, Тюмени, Екатеринбурга, Омска и Москвы.

Участникам показали различные сорта чая и традиции его заваривания. Гости проявили свои творческие способности на мастер-классах. Они делали ароматные саше и поделки из крапивы. Особую атмосферу фестиваля создала и необычная музыка, дополняющая чайные церемонии.

Праздник запомнится надолго, а продолжить знакомство с Тобольским музеем-заповедником можно на других мастер-классах, записаться на участие в которых нужно предварительно по телефону 8 (3456) 22-37-13, сообщили в музее.