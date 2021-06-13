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Общество13 июня 2021 7:51

Объявлены победители тюменского областного конкурса «Игры разума»

Конкурс проходил по двум номинациям
Сергей Швецов
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Объявлены победители тюменского областного конкурса «Игры разума». Скриншот из видео.

Объявлены победители тюменского областного конкурса «Игры разума». Скриншот из видео.

В Тюменской области подвели итоги регионального конкурса видеоуроков на шахматную тематику «Игры разума», который проводился с 1 марта по 30 мая 2021 года. 24 педагога представили свои видеозанятия по шахматам для школьников и воспитанников детских садов.

Отмети, что конкурс проходил по двум номинациям: «Лучший видеоурок (видеозанятие) среди педагогов общеобразовательных организаций» и «Лучший видеоурок (видеозанятие) среди педагогов дошкольных образовательных организаций».

Так, в «школьной» номинации победителями стали Ольга Пинигина из Омутинской СОШ №2 и Евгений Эйхман – учитель 4-й школы города Ишима. Второе место разделили представители Емуртлинской школы Упоровского района, «Гимназии имени Н.Д. Лицмана» города Тобольска и средней школы №1 города Ялуторовска. На третьем месте педагоги ялуторовской СОШ №4, Велижанской СОШ Нижнетавдинского района и Исетской СОШ №1.

В номинации «Лучший видеоурок (видеозанятие) среди педагогов дошкольных образовательных организаций» на первом месте - Альбина Дойнеко, из детского сада №5 «Ёлочка» города Ишима и Ирина Шишкина из 51-го детсада города Тобольска. Второе и третье места у педагогов из Новоандреевского детского сада «Теремок» Сладковского района и Сорокинского ЦРР-ДС №1 соответственно, передает департамент образования и науки Тюменской области.