Тюменцы узнали, какие автомобили в 2021 году пользуются большим спросом. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы узнали, какие автомобили в 2021 году пользуются большим спросом. Кстати, с его покупкой не стоит тянуть.

– Среди факторов роста цен на авто: инфляция (1,5% с начала года), выросший курс доллара, запланированный утильсбор, который часть производителей уже включили в стоимость, и дефицит самих машин, – рассказал управляющий одного из местных банков Александр Хорошев.

По его словам, те, кому в прошлом году пандемия помешала купить машину, стараются приобрести автомобиль до нового повышения ценников. По результатам недавнего опроса, 56% опрошенных, планирующих покупку авто, намереваются взять машину в кредит, а 44% респондентов собираются приобрести автомобиль на имеющиеся сбережения, передает Megatyumen.ru.