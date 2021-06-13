Погода на 13 июня в Тюмени: в день памяти мученика Ермия – солнечно и жарко

В Тюмени солнечно и жарко. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 13 июня, утро в Тюмени будет безоблачным, и до конца дня небо останется ясным. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 13 градусов, днем – плюс 28. Вечером столбики термометров покажут плюс 18 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

13 июня почитается память мученика Ермия. В народе Ермия называли Распрягальником. Это был обрядовый народный праздник. Считалось, что в этот день следует окончить сев. Наши предки прислушивались к кукушке, если она в этот день кукует - хорошая погода будет. Также обращали внимание на росу - чем обильнее она вечером, тем назавтра жарче. С этого времени зацветают розы.