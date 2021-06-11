Погода на 11 июня в Тюмени: пасмурно, но тепло

В Тюмени пасмурно, но тепло. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 11 июня, с самого утра небо в Тюмени покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 13 – 10 градусов, днем – плюс 21. Вечером столбики термометров покажут плюс 20 – 14 градусов. В течение дня будет дуть северный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память священномученицы Феодосии, девы Тирской. В народе святую называли Колосяница и Гречишница, поскольку в это время начинает колоситься хлеб и сеют гречку. С давних времен день Федосьи считается несчастливым днем: «День святой Феодосии стоит один всех понедельников». В прежние времена в этот день наблюдали за воробьями: если они веселы, подвижны, драчливы - к хорошей погоде.