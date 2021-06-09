В Тюмени сохранят «Бирюзовый дом». Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени сохранят «Бирюзовый дом». Ранее о ситуации вокруг этого здания неоднократно писали средства массовой информации.

«Мной подписано распоряжение, где предусмотрен механизм выявления и поддержки зданий, которые являются неотъемлемой частью исторической архитектурной среды Тюмени и неразрывно связаны с историей города, но не являются памятниками архитектуры», – сообщил мэр Руслан Кухарук но своей страничке в «Инстаграме».

По его словам, эксперты, которые входят в городской координационный совет по градостроительной политике, будут выявлять такие объекты и уточнять их статус. Это позволит упростить механизмы передачи домов инвесторам для последующего восстановления.

«Государственно-частное партнерство, безусловно, защитит здания от сноса и даст им вторую жизнь», – считает градоначальник.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в доме № 67 на улице Береговой нашли признаки культурного исторического наследия. Вопрос о сносе строения не стоит, несмотря на то что дом не является памятником архитектуры.

– Этот дом является муниципальным, там выставлена охрана. Никаких работ по разбору фасада не проводится. Прежние жильцы вынесли свои вещи, а также сняли окна и двери, – сообщили в администрации.