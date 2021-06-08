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Недвижимость8 июня 2021 13:13

Как изменятся цены на квартиры после продления президентом субсидированной ставки?

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Как изменятся цены на квартиры после продления президентом субсидированной ставки? Фото предоставлено "КП".

Как изменятся цены на квартиры после продления президентом субсидированной ставки? Фото предоставлено "КП".

Льготная ипотека под 6,5% годовых была запущена весной 2020 года как антикризисная мера в период пандемии. Изначально программа должна была действовать до 1 ноября 2020 года, но ее продлили до 1 июля 2021 года.

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме объявили о продлении программы льготной ипотеки для всех регионов еще на год – до 1 июля 2022 года. Ставка по ней повысится до 7% годовых вместо 6,5%, а максимальная сумма кредита станет единой для всех регионов России – 3 млн рублей, вместо 6 млн.

Прогноз изменения цены

Директор по продажам «Страна Девелопмент» Ирина Михайлова прогнозирует, как изменения ставки отразятся на цене квартиры:

«Если смотреть в краткосрочной перспективе, то первые месяцы скорее всего цена заморозится, так как застройщик будет максимально стараться снизить шоковый эффект для покупателей, а вот в долгосрочной – стоимость недвижимости с большой долей вероятности продолжит расти, ведь растет и себестоимость строительства: повышаются цены на строительные материалы и рабочую силу в связи с ограничением въезда иностранных граждан».

Стоит ли покупать жилье сейчас? Считаем выгоду

Рассчитываем выгоду от льготной ипотеки на примере квартиры в одном из жилых комплексов от компании «Страна Девелопмент» площадью 60 кв. м, приобретенной на первичном рынке в кредит на 20 лет с первоначальным взносом в 15%.

Два года назад на старте продаж стоимость такой квартиры составляла 2,69 млн рублей, при ипотечной ставке в 10,3% ежемесячный платеж составлял 22 521 рублей, переплата за весь срок кредита – 3,13 млн рублей.

С появлением субсидируемой государством ипотеки во втором квартале 2020 года квартиры такой площади подорожали до 1,3 млн рублей, зато при льготной ставке в 5,55% ежемесячный платеж сохранился с разницей в 1 тысячу рублей, а вот общая переплата по кредиту стала меньше на 1,1 млн рублей.

После продления программы льготной ипотеки ставка по кредиту составит 7%, к моменту сдачи дома увеличится стоимость квадратного метра – это приведет к росту ежемесячного платежа и переплаты по кредиту: стоимость составит 4,09 млн рублей, платеж поднимется до 25 120 рублей, а переплата будет равна 2,78 млн рублей.

Сумму переплаты можно сократить, если закрывать долг по ипотеке чуть быстрее. Средний срок погашения ипотечного кредита в России, который изначально брали на 20 лет, по статистике «ДОМ.РФ» составляет всего 7-9 лет. Какими становятся цифры в этом случае? Все та же квартира 4,09 млн рублей по льготной государственной ипотеке 5,5% – если вы даже в течение 3-х лет будете гасить ипотеку досрочно, поднимая ежемесячный платеж до 30 тысяч, тогда выгода от досрочного погашения составит еще 519 тысяч рублей.

Выгода приобретения жилья по программе господдержки очевидна в цифрах. Поэтому сейчас благоприятное время для того, чтобы воспользоваться льготной ставкой.

Самые выгодные условия покупки на старте продаж. За период от начала строительства до сдачи дома стоимость жилья повышается на 15-20%. В ЖК «Колумб» от застройщика «Страна Девелопмент» недавно стартовал новый дом. Цены начинаются от 1,99 млн рублей. При покупке на старте экономия в зависимости от квадратуры составит до 600 000 рублей. Помимо этого, застройщик запускает различные акции на приобретение жилья. В «Колумбе», например, при покупке семейной планировки паркинг пойдет в подарок. На ряд отдельных квартир сейчас действует скидка до 200 000 рублей.

Узнать подробнее о жилом комплексе и специальных предложениях можно на сайте: https://l.strana.com/i9wkl0, а рассчитать платежи по ипотеке помогут ипотечные брокеры «Страна Девелопмент» по телефону +7 (3452) 61-30-30.