Тюменец придумал схему, как уклониться от уплаты 255 млн рублей налогов. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца ЗАО «Севертранссервис». Мужчину обвиняют в организации и руководстве уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Криминальную схему реализовывали три гендиректора в разные периоды своей деятельности.

– Организация признавалась плательщиком акцизов на бензин. В бухгалтерской и налоговой отчетности занижались объемы произведенного бензина и подлежащие перечислению в бюджет налоги. В ряде случаев в налоговую инспекцию вообще не представлялись налоговые декларации по акцизам. В результате с апреля 2012 года по январь 2016 года не был уплачен налог на сумму более 255 млн рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В апреле 2021 года предприятие признали банкротом, был назначен конкурсный управляющий. На имущество обвиняемого и оборудование на сумму свыше 200 млн рублей наложили арест. Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд Тюмени.