Сибирские яблони посадил Сбер в Тюмени в рамках Зеленого Марафона. Фото - Сбер.

Сибирские яблони посадил Сбер в Тюмени в рамках «Зеленого Марафона», который состоялся 5 июня во Всемирный день окружающей среды. Региональная экологическая акция проводилась совместно с сотрудниками управы Центрального административного округа города. Молодые саженцы высадили в сквере рядом с монументом «Мама» на пересечении улиц Свердлова и Комсомольская.

Впервые «Зеленый Марафон» в Тюмени проходил в онлайн-формате. Около тысячи участников пробежали дистанцию с помощью мобильного приложения. На финишных зонах волонтеры Сбера дарили бегунам семена бархатцев для озеленения города. Эти семена наиболее эффективно очищают почву от тяжелых металлов и вредных соединений.

Фото - Сбер.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– «Зеленый Марафон» – это не просто бег, это всегда бег со смыслом. Каждый участник онлайн-забегов подключился к масштабной экологической акции Сбера и внёс свой вклад в озеленение нашей страны. Вся спортивная активность спортсменов конвертируется в деньги, которые пойдут на посадку деревьев в разных регионах страны. Мы благодарим управу Центрального административного округа за поддержку нашей инициативы по озеленению Тюмени. Надеемся, что саженцы сибирских яблонь успешно приживутся и будут радовать жителей и гостей города. Очень символично, что мы дали новую жизнь растениям в сквере рядом со скульптурой, посвященной материнству.

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