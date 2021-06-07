За сутки в Тюменской области возникло девять пожаров. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

За сутки в Тюменской области возникло девять пожаров – пять лесных (на общей площади 27,9 гектара) и четыре ландшафтных (площадью 16,3 га).

По информации оперативного штаба региона, количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных, – 18, ландшафтных – четыре.

– За сутки ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади 62,4 га и четыре ландшафтных площадью 16,3 га. 11 мая в Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Установлены границы зоны ЧС в лесах региона, за исключением территорий населенных пунктов, – напомнили в ведомстве.

Также отмечено, что общая площадь пожаров, как и пройденная огнем, не означает гибель деревьев.