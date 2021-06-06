У «Конторы пароходства» в Тюмени высадили цветы, которые переживут зиму. Фото: Валерий Бычков

Несколько образовательных и развлекательных площадок фестиваля «О любви к городу» около мультицентра «Контора пароходства» ждут до конца вечера, 6 июня, всех тюменцев. Как сообщает «Тюменская область сегодня», первым мероприятием фестиваля стал часовой мастер-класс по посадке растений от Тюменского ландшафтного клуба. Все задумки победителей конкурса на лучший проект цветников многолетних растений уже реализованы.

По словам руководителя мастер-класса Евгения Исакова, цветники порадуют тюменцев только при регулярном систематическом уходе и поливе в течение всего сезона.

– Горожанам же я советую любоваться глазами и не срывать растения. Они рассчитаны на цветение в течение всего сезона. Если же будут обломаны соцветия и ветки, то мы просто лишимся красивого места, – говорит Евгения.

Для высадки цветов специально подобрали такие сорта, которые переживут суровую зиму. К примеру, в кадках появятся кустарниковые ивы – эксперимент для города. Кроме того, пройдут следующие мероприятия:

- пленарка «Диалоги о городе», где обсудят комфортную городскую среду и создание нового визуального контекста города;

- лекция, посвященная роли жителей в развитии города;

- выступление стрит-арт команды Ztwins из Санкт-Петербурга и концерт тюменских участников масштабного музыкального фестиваля Ural Music Night.

- ярмарка, на которой тюменцы смогут купить декор, растения для дома и картины местных художников.

Фестиваль «О любви к городу» станет одним из крупных мероприятий, которые запланированы в рамках смыслового наполнения территории набережной у «Конторы пароходства».