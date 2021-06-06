Тюменцам напомнили, как перейти от малоподвижного образа жизни к активным нагрузкам Фото: Татьяна Коркина

В тюменском Центре гигиены и эпидемиологии напомнили тюменцам, как приступить к полезным для здоровья пробежкам. Бег – это самый простой и популярный вид физической активности, который доступен всем и каждому. Именно с него можно начать свой путь к здоровому образу жизни.

Однако первые тренировки лучше начать с получасовой ходьбы с перерывом в один-два дня. Затем ходьбу нужно чередовать с короткими легкими пробежками. Перед тренировкой стоит сделать разминку, разогреть мышцы и суставы.

«Бегать нельзя тем, кто находится в плохой физической форме или недавно переболел, так как резкий переход от малоподвижного образа жизни к активным нагрузкам ведет к травмам опорно-двигательного аппарата и проблемами с сердцем и давлением», – пишет «Тюменская область сегодня».

Если произошел перерыв в занятиях, то к ним нужно возвращаться постепенно. Для бега стоит купить удобную спортивную обувь, предназначенную для подобных тренировок.