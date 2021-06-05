Полпред Президента в УФО Владимир Якушев озвучил, какие населенные пункты ждет модернизация

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе

Полномочный представитель Президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев принял участие в сессии «Привычки городов», которая прошла в ходе Петербургского международного экономического форума. Разговор касался новых подходов к развитию городов.

По словам полпреда, модернизация коснется абсолютно всего: агломераций, малых городов и сельских территории.

- Мы будем развивать все, а люди сами выберут, где им жить, - отметил Владимир Якушев.

Также он добавил, что инвестирование в развитие крупных населенных пунктов позволит получить дополнительные средства, которые можно направлять на малые города и сельские территории.

- Не будут все жить в мегаполисах, люди будут жить равномерно по всей территории страны. Если мы говорим об агломерации, мегаполисе, то каждый рубль, вложенный туда, вернется быстрее. Та городская экономика, которая будет создаваться, даст дополнительную добавленную стоимость - потом ее можно направить и на малые города, и на сельские населенные пункты, где тоже живут люди. Наши малые города, населенные пункты в селе также должны быть красивыми, застройка - качественной, а жилье - хорошим. А вот инструменты для этого будут разными, - заключил полпред.