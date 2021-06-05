Для тюменцев составили рейтинг самых полезных смарт-приложений Фото: pixabay.com

Тюменцы все чаще пользуются различными приложениями, которые весьма облегчают жизнь. Например, можно узнать, в каком месте находится автобус или заказать еду. Кроме того, в городе идет активная разработка приложений, предназначенных специально для тюменцев. В связи с этим департамент информатизации Тюменской области составил топ самых нужных программ для смартфонов.

Так, «Образование 72» позволит родителям следить за успеваемостью своего ребенка. В приложении можно узнать расписание уроков, домашние задания и оценки. Кроме того, доступен анализ успеваемости школьника. Еще одна удобная функция - уведомления о родительских собраниях.

С помощью приложения «ЖКХ 72» можно получать электронные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства: оплачивать лицевые счета ОАО «ТРИЦ», просматривать историю платежей, изучать информацию об УК и отправлять показания приборов учета. Также в приложении доступны графики потребления услуг по переданным ранее показаниями.

«Виртуальный консультант 72» позволяет быстро получать информацию о государственных и муниципальных услугах, которые оказывают центры «Мои документы». Там же можно проверить статус заявления, а также узнать адреса и график работы учреждений.

В приложении «Транспорт 72» доступны не только карты с указанием остановочных пунктов, но и местоположение автобуса в настоящий момент. Также там можно посмотреть расписание и построить удобный маршрут. Для слабовидящих людей есть функция голосового помощника.

Еще одна полезная программа - «Телемед 72». В нем можно получить консультацию врача онлайн - по видео или в чате. Также есть функции записи себя или ребенка на прием, включая вызов врача на дом. Кроме того, в приложении можно взять талон на электронную очередь и вести «Дневник здоровья».

Отметим, что все приложения бесплатны и доступны для пользователей как айфонов, так и андроидов.