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Происшествия4 июня 2021 14:07

Тюменка отделалась условным сроком за смерть двоих детей

Женщина оставила одних дома двух сыновей
Сергей Швецов
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Тюменка «отделалась» условным сроком за смерть двоих детей.

Тюменка «отделалась» условным сроком за смерть двоих детей.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области за убийство по неосторожности собственных детей судили 29-летнюю женщину. Местная жительница оставила детей дома одних, они угорели в пожаре.

– Она с двумя малолетними детьми жила в поселке Богандинский. 18 января этого года пошла в магазин за продуктами. Дверь заперла снаружи на навесной замок, отсутствовала чуть более часа. Судя по всему, старший сын достал из холодильника зажигалку и стал с ней играть. Есть еще версия, что ребенок мог достать из пепельницы непотушенную сигарету и поджечь мебель, – сообщили в пресс-службе Тюменского районного суда.

В ведомстве пояснили, что, по заключению пожарной экспертизы, от открытого источника огня в зале загорелся диван. Дети насмерть отравились продуктами горения и скончались в машине скорой. Их мать осудили на два года условно. Суд обязал ее не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного госоргана. Стоит отметить, что женщина признала вину и просила не исследовать доказательства.