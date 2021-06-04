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Здоровье4 июня 2021 13:23

В Тюмени изменился номер телефона для консультаций со скорой

Для этого можно отправить сообщение на Viber
Сергей Швецов
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В Тюмени изменился для консультаций со скорой.

В Тюмени изменился для консультаций со скорой.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени изменился номер консультативно-диагностического поста скорой медицинской помощи.

– Консультацию по вопросам дежурного стационара и оказания скорой медицинской помощи в ситуациях, не требующих выезда бригады медиков, тюменцы могут получить по телефону, путем набора коротких номеров 103, 03 либо отправив сообщение на Viber +79222643367, – сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В ведомстве отметили, что специалисты скорой помощи по телефону не корректируют лечение, назначенное врачом поликлиники или стационара, не назначают антибиотики и гипотензивные препараты для постоянного приема.