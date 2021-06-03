В Тюменской области продолжаются проверки ККТ предприятий общественного питания. Фото - ofd-initpro.ru.

В рамках отраслевого проекта «Общественное питание» на территории Тюменской области продолжаются мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, которые нарушают требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

В регионе по состоянию на 01.04.2021 зарегистрировано 1102 налогоплательщика, осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания в 1578 точках.

В первом квартале 2021 года налоговыми органами проведено 13 проверок в отношении предприятий общепита, во всех случаях установлены нарушения, выразившиеся в неприменении ККТ, налогоплательщики привлечены к административной ответственности. Недобросовестным предпринимателям выданы предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о применении ККТ. По истечении срока, указанного в предписании (1 месяц) налогоплательщик обязан устранить выявленное нарушение, при неисполнении будет назначена повторная проверка.

Следует учитывать, что за нарушение законодательства РФ о применении ККТ ст. 14.5 КоАП предусмотрена административная ответственность. В частности, налагается административный штраф: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов без применения ККТ составила, в том числе в совокупности, 1 млн рублей и более, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП).

Напоминаем, что при расчете с покупателем пользователь ККТ обязан выдать кассовый чек, содержащий QR-код.

В обновленной версии сайта «Контрольно-кассовая техника» доступно для скачивания мобильное приложение «Проверка кассового чека», которое позволяет сообщить о нарушении в ФНС России, получить подробную информацию о покупке, проверяет легальность кассового чека.