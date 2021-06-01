Юные тоболяки сыграли в городки. Фото: Тобольский музей-заповедник.

Юные тоболяки сыграли в городки. Игры прошли на свежем воздухе .

– Ребята сыграли на территории музея семьи императора Николая II в городки, бадминтон, крокет, серсо. Эти забытые игры любили не только наследники российского престола, но и их сверстники из народа, – отметили в Тобольском музее-заповеднике.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в тюменской библиотеке, где организуют второй этап фестиваля детской книги и творчества «ИнтерКиндер», пройдут мастер-классы по ирландским танцам. Мероприятие под названием «Мир лепреконов и фей» при поддержке департамента культуры региона пройдет с 3 по 5 июня.