На улице Профсоюзной в Тюмени отключат светофоры

На улице Бабарынка в Тюмени отключат светофоры. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 2 июня, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение произойдет на улице Володарского в районе дома №50 и на пересечении улиц Профсоюзной и Володарского, а с 9.00 до 17.00 – на пересечении улиц Профсоюзной и 50 лет Октября и Осипенко и Немцова.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.