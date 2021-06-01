Тюменцам объяснили, как собрать ребенка в лагерь. Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

Тюменцам объяснили, как собрать ребенка в лагерь. Для начала нужно составить список необходимых вещей и правильно рассчитать, чтобы их хватило на трехнедельную смену.

– Подпишите багаж своего ребенка, чтобы он мог легко опознать его среди чемоданов и рюкзаков других детей. Если вы даете технику, то лучше, если она будет недорогой, так как ребенок может ее потерять, – советуют специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что дети должны использовать только индивидуальные предметы личной гигиены. В организованном коллективе стоит умеренно использовать духи и средства от насекомых. Не рекомендуется давать детям в лагерь сладости, скоропортящиеся или не совсем полезные продукты.

Кроме того, в условиях сохранения рисков распространения коронавируса родителям необходимо еще более внимательно относиться к здоровью детей и не отправлять в лагерь ребенка с симптомами ОРВИ или с высокой температурой.