Энергетики обеспечат электроснабжение в пунктах проведения школьных экзаменов

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К проведению основного экзамена и ЕГЭ, которые в 2021 году проходят с мая по июль, «Россети Тюмень» подготовили электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона. Энергетики обеспечат бесперебойное электроснабжение в более чем 400 пунктах проведения экзаменов в Тюменской области, Югре и на Ямале.

Государственную итоговую аттестацию по русскому языку, математике и другим предметам пройдут около 50 тысяч одиннадцатиклассников и ещё больше девятиклассников. Камеры видеонаблюдения обеспечат прозрачность процесса проведения экзаменов во всех пунктах. Нарушения второй год подряд выявит технология анализа поведения с использованием нейросетей.

Надежное электроснабжение аттестационных площадок обеспечат мероприятия, реализованные энергокомпанией. Энергетики заранее проверили оборудование и электросети, проверили действующие схемы электроснабжения школ и разработали резервные схемы электропитания.

Чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжения пунктов сдачи экзаменов, в режиме готовности будут находиться 187 бригад компании, а это более 850 человек. Энергетиков обеспечат 74 резервными источниками электроснабжения и 440 единицами специальной техники.