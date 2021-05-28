Юные скейтбордисты выступили перед Александром Моором в Тобольске. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Юные скейтбордисты выступили перед Александром Моором в Тобольске. Спортивные навыки парни показали в скейт-парке «Максимум».

По информации оперативного штаба Тюменской области, тут, помимо скейтбордингома, занимаются еще и роллерблейдингом и ВМХ – всего 210 тоболяков от 6 до 25 лет и старше.

– Новые виды спорта увлекают всё больше молодежи, – сообщил депутат Тюменской областной думы, председатель региональной федерации велоспорта Юрий Баранчук.

Отметим, что сейчас скейт-парк работает в тестовом режиме, но здесь уже прошли первые соревнования всероссийского уровня.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тобольске построят Центр спортивной гимнастики. Комплекс сдадут ближе к лету 2023 года.