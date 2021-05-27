По сравнению с недавней жарой завтра тюменцев ожидают «лютые морозы»

Температура воздуха опустится до – 3 градусов Фото: Мария Толстихина

Тюменский май в этом году выдался по-настоящему жарким. На протяжении нескольких дней столбики термометров показывали +30 градусов и даже выше. Устали от зноя не только местные жители, но и тюменская природа, ведь в связи с засушливостью от активного солнца на территории региона активно распространялись пожары.

На этой неделе наконец повеяло прохладой. Температура воздуха снизилась, в регион заглянули грозы, дожди и даже град. Завтра тюменцам и вовсе стоит подготовить теплый плед и горячий чай, ведь на 28 мая синоптики тюменского гидрометцентра обещают ночные заморозки и температуру 0…- 3 °С. Днем же столбики термометра покажут плюс 14 градусов, будет облачно, с прояснениями.