Еще у 54 человек на территории Тюменской области выявили COVID-19, семь пациентов скончались

Еще у 54 человек на территории Тюменской области выявили COVID-19 Фото: Мария Толстихина

По информации регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тюменской области выявили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. К сожалению, семь человек скончались.

Выздоровели 52 человека (за весь период – 35015), 5 детей заболели, 9 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются 7215 человек, а на перевахтовке – 242.

С начала пандемии коронавирусом заразились 36 569 жителей региона. Из них более 35 тысяч выздоровели, 559 человек скончались. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 5 035 207 россиян. Более 4,6 млн человек выздоровели, 120 002 пациента скончались.