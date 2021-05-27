В Нижнетавдинском районе варившая обед женщина пырнула ножом сожителя

В Нижнетавдинском районе готовившая обед женщина пырнула ножом сожителя Фото: Татьяна Коркина

В Нижнетавдинском районе возбуждено уголовное дело против 50-летней местной жительницы, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в полицию поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним поступил 46-летний мужчина с ножевым ранением. Оказалось, что в день ЧП потерпевший и его гражданская жена, напившись спиртного, поругались. Женщина готовила обед и во время конфликта пырнула мужчину ножом прямо в грудь.

Свою вину дама признала, теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.