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Происшествия27 мая 2021 15:08

В Нижнетавдинском районе варившая обед женщина пырнула ножом сожителя

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Нижнетавдинском районе готовившая обед женщина пырнула ножом сожителя

В Нижнетавдинском районе готовившая обед женщина пырнула ножом сожителя

Фото: Татьяна Коркина

В Нижнетавдинском районе возбуждено уголовное дело против 50-летней местной жительницы, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в полицию поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним поступил 46-летний мужчина с ножевым ранением. Оказалось, что в день ЧП потерпевший и его гражданская жена, напившись спиртного, поругались. Женщина готовила обед и во время конфликта пырнула мужчину ножом прямо в грудь.

Свою вину дама признала, теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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