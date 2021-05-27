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Общество27 мая 2021 15:07

Работников тюменской администрации научат правильно эвакуироваться

В рамках учебной тренировки тюменцы представят, будто в здании заложено взрывное устройство
Мария Толстихина
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Нельзя трогать, вскрывать и приближаться к подозрительному объекту

Нельзя трогать, вскрывать и приближаться к подозрительному объекту

Фото: "КП" Архив

Вспомнить, как действовать в условиях угрозы от заложенной в здании бомбы предстоит работникам тюменской администрации завтра, 28 мая. По адресу улица Первомайская, 20 пройдет практическая тренировка по действиям при обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство. Во время учений персонал будет находиться непосредственно в здании.

В рамках мероприятия проверят правильность и слаженность действий персонала при эвакуации, работоспособность системы оповещения полиции («тревожной кнопки») и оповещения людей об эвакуации, а также отработку взаимодействия охраны.

Напомним, что в случае обнаружения подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, нельзя его трогать, вскрывать и приближаться к нему. А также лучше не использовать рядом с объектом мобильную связь.