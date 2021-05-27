Жительница Тюмени получила материнский капитал с помощью липового свидетельства о рождении Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 37-летней женщины, которая обвиняется в мошенничестве при получении выплат. Ей может грозить штраф в размере до 120 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до 1 года, ограничение свободы на срок до двух лет или принудительные работы на срок до двух лет.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в мае 2020 года тюменка купила липовое свидетельство о рождении сына (который якобы родился в марте). Потом она обратилась в МФЦ за получением пособий и регионального материнского капитала. С мая 2020 по февраль 2021 года она обманом получила более 360 тысяч рублей.

Сейчас материалы уголовного дела направлены мировому судье для рассмотрения по существу.