Последний школьный звонок для выпускников «РН-класса» прозвенел в Губкинском

В Губкинской средней школе № 4 прозвучал последний звонок для учеников «РН-класса». В этом году школу окончат 19 выпускников, 5 человек претендуют на медали. В четырнадцатом выпуске 13 человек заявились на целевые места в вузы-партнёры «НК «Роснефть»: в Уфимский государственный университет, Тюменский индустриальный университет и Санкт-Петербургский Горный университет.

С окончанием школы ребят поздравил генеральный директор ООО «РН-Пурнефтегаз» Айдар Габдулхаков. Он вручил выпускникам памятные подарки и сертификаты от предприятия. А двум учащимся, победителю и лауреату образовательной программы «Сириус», гранты «РН-Пурнефтегаза».

Говоря слова напутствия выпускникам, Айдар Халилович отметил: «Выпускники, для вас это самый волнительный момент в жизни. Детство кончилось, впереди взрослая жизнь. Сейчас очень ответственный момент, вам предстоит сделать серьезный выбор, кем стать в жизни, правильно определиться с выбором специальности. И на пути к своей цели нужно очень много трудиться, ведь и препятствий в вашей жизни будет много. Самое главное – находить в себе силы все эти препятствия преодолевать».

Детство кончилось, впереди взрослая жизнь

Проект непрерывного образования проекта «Школа-вуз-предприятие» действует в «Роснефти» с 2005 года. За годы реализации проекта в СОШ № 4 состоялось 14 выпусков «Роснефть-классов» - это около 340 учащихся, каждый пятый выпускник – медалист. Губкинская средняя школа № 4 стала пилотной площадкой НК «Роснефть» по внедрению программы. Выпускники смогут поступить на целевое обучение в один из 54 вузов-партнёров «Роснефти».