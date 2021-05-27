Сотрудники тюменских надзорных служб провели 89 противопожарных рейдов

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Хотя в Тюменский регион пришла прохлада и время от времени продолжают посещать дожди, ситуация с лесными пожарами всё еще остается напряженной. Чтобы не допустить распространения огня, инспекторы государственного пожарного надзора организуют противопожарные патрули. На сегодняшний день на территории Тюменской области совершено уже 89 рейдов.

– В условиях жаркой погоды, которая установилась в нашем регионе, достаточно малейшего бесконтрольного источника огня для того, чтобы сухая трава вспыхнула, – поясняют в Главном управлении МЧС по Тюменской области.

Особенно внимательно сотрудники спецслужб осматривают территорию Бердюжского района. С жителями района проводят беседы об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. По информации управления, уже четыре должностных лица и один гражданин привлечены к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.