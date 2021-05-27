Тюменцы одними из первых отправятся в «Тихое место». Фото: Киномакс

Кинотеатр «Киномакс» (ТРЦ «Кристалл») приглашает тюменцев на предпремьерный показ второй части культового триллера «Тихое место» с Эмили Блант и Миллисентом Симмондсом в главных ролях. Премьеру несколько раз переносили, но 28 мая в 19.30 премьера все-таки состоится! И вы можете увидеть картину одними из первых в России.

Создатели обещают: предыстория «Тихого места» (а вторая часть – предыстория первого фильма) гораздо масштабнее и страшнее первого фильма. Именно этот фильм стоит смотреть в темноте, в кинотеатре и на большом экране.

Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.

Билеты на предпремьерный показ можно выиграть в социальных сетях кинотеатра «Киномакс Тюмень» в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram, а также купить билеты в мобильном приложении. Дерзайте, увидимся на предпремьере!