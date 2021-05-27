30-летняя тюменка подозревается в ложном доносе об изнасиловании

Фото: управление СК России по Тюменской области

5 мая этого года в управление полиции поступил звонок от женщины, находившейся в гостях в селе Чечкино Ярковского района в состоянии алкогольного опьянения. Она сообщила дежурному, что ее изнасиловали. Полицейские выехали на место, но по прибытии 30-летняя «жертва насилия» призналась, что никто над ней не надругался, а в полицию она позвонила лишь потому, что никто из компании не захотел везти ее домой из-за пьяного состояния.

Сейчас в отношении женщины возбуждено дело о ложном доносе с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Наказание за такой звонок предусматривает штраф (от 100 до 300 тысяч рублей), исправительные работы или лишение свободы до трех лет.

– Следствием проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в Управлении СК России по Тюменской области.

Следственные органы Следственного комитета России по Тюменской области предупреждают, что заведомо ложный донос о совершенном преступлении является уголовно наказуемым деянием и влечет за собой привлечение к уголовной ответственности.