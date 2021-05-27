«Единая Россия» совместно с предпринимателями разработала новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Предприниматели готовят предложения в программу партии, с которой она пойдет на выборы в Госдуму Фото: Архив "КП"

Предприниматели готовят предложения в программу партии, с которой она пойдет на выборы в Госдуму. Экспертное обсуждение предложений предпринимательского сообщества прошло 26 мая на площадке «Единой России».

– Сейчас «Единая Россия» проводит предварительное голосование по отбору своих кандидатов в Госдуму нового созыва. Среди почти шести тысяч претендентов чуть менее трети – представители предпринимательского сообщества, коммерческого сектора, малого и среднего бизнеса. То есть фактически каждый третий, – сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Кандидат предварительного голосования и депутат Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан Яков Кугубаев предложил ускорить принятие закона о нестационарной торговле для фермеров. Это снизит цены на их сельхозпродукцию, потому что производители смогут продавать ее напрямую, а не через посредников.

Еще один кандидат, а также член правления Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов предложил создать цифровой паспорт предпринимателя. В него, по аналогии с аккаунтом на «Госуслугах», можно будет внести все необходимые данные и оформлять меры поддержки дистанционно. Это позволит облегчить процедуру получения мер поддержки от государства.

Еще одна мера поддержки коснется самозанятых, решением их проблем «Единая Россия» займется уже сейчас. Речь идет о малодоходных самозанятых, которые зарабатывают не более трех МРОТ в месяц, отметила вице-президент «Опоры России» Марина Блудян.

– Как только они регистрируются, с них снимают надбавки по потере кормильца, по уходу за нетрудоспособными. И люди теряют пять-семь тысяч, а зарабатывают столько же. Таких случаев много, – подчеркнула она.

Эти и другие предложения экспертов и представителей бизнеса проанализируют и включат в предвыборную программу «Единой России».

– Наша задача – сделать так, чтобы они не просто были положены на бумагу, а претворились в жизни. И не через пять лет, а постепенно: что-то в этом году, что-то в следующем, – заключил секретарь Генсовета «Единой России».