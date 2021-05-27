Тюменские студенты могут выиграть миллион рублей на всероссийском конкурсе «Твой ход»

Фото: https://vk.com/tvoyhodonline

Подать заявки и присоединиться к образовательным и тематическим мероприятиям всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» могут учащиеся любого вуза России. За главные призы поборются студенты бакалавриата и специалитета, которые не являются выпускниками, сообщает АНО «Россия – страна возможностей».

Победителями смогут стать 200 ребят, которые получат гранты в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 сильнейших дополнительно получат гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие своего факультета или вуза. Лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по России и получат приглашения на стажировки в ведущие компании страны. А еще 5% от суммы гранта можно будет потратить на осуществление личной мечты.

Тюменским студентам стоит поторопится с регистрацией на всероссийский конкурс «Твой ход»: заявки на участие на платформе tvoyhod.online подали более 300 тысяч человек. Прием заявок завершится 12 июня 2021 года, в День России, сообщают организаторы АНО «Россия – страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов, при поддержке Минобрнауки России, Росмолодежи и Ростуризма.

– Конкурс «Твой ход» – новый проект нашей платформы. Несмотря на то что до окончания регистрации еще полмесяца, мы уже получили 320 тысяч заявок со всей России. Причем география конкурса охватывает более тысячи вузов нашей страны, – пояснил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Конкурс поможет активным молодым людям развить профессиональные компетенции, лидерские качества, а также творческий и научный потенциал. Главная его особенность – практикоориентированная и развивающая части, в рамках которых участники смогут предложить собственные решения по различным направлениям и получить персональные рекомендации по развитию.

В личном кабинете на платформе tvoyhod.online студентам нужно ознакомиться с каждым из 11 направлений конкурса, в том числе по такому важному для городской повестки, как «Меняю города». Из них выбрать для себя наиболее подходящие. Уже на следующих этапах ребята будут предлагать проектные решения и защищать свои идеи. Победителей объявят с 6 октября по 30 ноября.

Конкурс для студентов проводится при поддержке президента России, председателя наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимира Путина. Идею запуска конкурса озвучил победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» Иван Шишкин.