Тюменцы вошли в топ-3 среди жителей городов Урала по спросу на онлайн-чтение

Аналитики расcказали о литературных предпочтениях тюменцев

Жители Тюменской области чаще всего скачивают в интернете литературу по саморазвитию и психологии. В этом году жители региона прочитали онлайн уже более 1 400 книг. Каждое третье произведение предпочли прослушать в аудиоформате.

В преддверии сезона летних отпусков и общероссийского Дня библиотекаря телеком-аналитики расcказали о литературных предпочтениях тюменцев из электронного хранилища. На основе обезличенных данных сервиса «МегаФон-Книги» специалисты представили список самых популярных в этом году произведений в регионе.

Топ электронных книг тюменцев:

1. «Подсознание может всё!» (Джон Кехо).

2. «Богатый папа, бедный папа» (Роберт Кийосаки).

3. «7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности» (Стивен Кови).

4. «Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку» (Анастасия Залога).

5. «Думай медленно… Решай быстро» (Даниэль Каниман).

В среднем за месяц интернет-активный житель области успевает прочесть 3,5 электронных издания и тратит на это порядка 180 рублей из своего бюджета. Любимый день для чтения тюменцев – суббота, а меньше всего проводят время за книгами в понедельник. Большую часть литературы загружают женщины, по этому показателю они на 41% обгоняют мужчин. Чаще других за чтением на смартфоне проводят время девушки 34-35 лет, среди противоположного пола наибольшую любовь к книгам проявляют 36 – 40 летние книгочеи области.

Специалисты МегаФона нашли интернет-рекордсмена на Урале, им оказался 34-летний тюменец. Житель региона за 3 месяца загрузил из электронной библиотеки 154 книги.

Среди современных отечественных авторов наиболее популярны у жителей областной столицы Аркадий и Борис Стругацкие, Андрей Курпатов, Вероника Мелан.

– Тюменская область занимает третье место среди регионов Урала по чтению книг на смартфонах, уступив только жителям Екатеринбурга и Югры. В общероссийских масштабах Тюменская область входит в топ-30 субъектов по спросу на онлайн-чтение. Уверен, что в сезон летних отпусков мобильных читателей в нашем регионе станет еще больше, – резюмировал директор МегаФона в Тюменской области Дмитрий Мелихов.