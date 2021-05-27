В Тюмени пройдет конференция на тему детской безопасности

Каждой семье важно быть предельно осторожной и внимательной Фото: Мария Толстихина

2 июня для тюменцев пройдет онлайн-конференция «Комплексная детская безопасность в летний период: риски и решения». Летом особенно остро стоит проблема выпадения детей из окон, бытовых пожаров, опасных водоемов, дорожно-транспортных происшествий и других. В таких условиях каждой семье важно быть предельно осторожной и внимательной.

Спикером мероприятия выступит Александр Дмитриевич Чехонин – организатор и соавтор проекта «Безопасность 0+», реализованного в пяти городах РФ, кандидат педагогических наук, заместитель председателя совета отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка. Участники семинара обсудят вопросы не только занятости детей, но и обеспечения сохранности жизни и здоровья.

– Лето – счастливая пора для ребятишек. Это время бесконечных прогулок, активных игр и новых познаний. Главная задача родителей в этот момент – сделать эти открытия безопасными. Конечно, мы не можем уберечь ребенка от всех синяков и царапин, но мы должны приложить максимум усилий, чтобы предотвратить большую беду. Посмотреть, все ли необходимые меры безопасности у нас соблюдаются в доме, еще раз напомнить ребенку правила поведения на воде, на улице и на дороге, – заключила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья».